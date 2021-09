Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Le bowling de la Bulle fête ses 11 ans Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Venez fêter l’anniversaire du Bowling !

Le vendredi 10 septembre à partir de 18h de nombreuses surprises et de nombreux lots à gagner vous attendent au bowling Bulle. bowlingbulsqt@gmail.com +33 7 83 16 76 65 Venez fêter l’anniversaire du Bowling !

