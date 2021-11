Bleurville Bleurville Bleurville, Vosges LE BOW FESTIVAL #2 Bleurville Bleurville Catégories d’évènement: Bleurville

Vosges

LE BOW FESTIVAL #2 Bleurville, 4 décembre 2021, Bleurville. LE BOW FESTIVAL #2 Bleurville

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05

Bleurville Vosges Bleurville Une édition bien spéciale du Téléthon 2021 à Bleurville, avec une transformation du bourg pour l’occasion qui accueillera escape game, concerts, spectacles, bourse aux jouets, marchés, buvette, exposition, projections, des concours, de la sculpture sur bois en live.. !! Retrouvez l’événement sur Facebook ! Le Bow Festival #2 +33 6 77 88 38 08 Hélène Octobre

Bleurville

dernière mise à jour : 2021-11-26 par VOSGES DEVELOPPEMENT

Détails Catégories d’évènement: Bleurville, Vosges Autres Lieu Bleurville Adresse Ville Bleurville lieuville Bleurville