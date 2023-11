Ateliers : l’Italie du Sud s’invite au Bouyssou Le Bouyssou, 26 octobre 2023, Le Bouyssou.

Le Bouyssou,Lot

La maison des enfants du Quercy vous proposent un atelier chant et un atelier cuisine sur le thème de l’Italie du sud..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



The Maison des Enfants du Quercy offers a singing workshop and a cooking workshop on the theme of southern Italy.

La Maison des Enfants du Quercy ofrece un taller de canto y otro de cocina sobre el tema del sur de Italia.

Das Kinderhaus Quercy bietet Ihnen einen Gesangs- und einen Kochworkshop zum Thema Süditalien an.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Lacapelle Marival