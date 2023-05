Jardin REISSA bricolage Lieu-dit La Grassetie, 24 mai 2023, Le Bouyssou.

Le jardin collectif de l’association REISSA est avant-tout un lieu de rencontre et de partage pour les petits et les grands. L’association Cultures des Demains aide REISSA à l’entretenir et à continuer son aménagement..

2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 16:00:00. EUR.

Lieu-dit La Grassetie Lou Baptistou

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



The collective garden of the association REISSA is above all a place of meeting and sharing for young and old. The association Cultures des Demains helps REISSA to maintain it and to continue its development.

El jardín colectivo de la asociación REISSA es ante todo un lugar de encuentro y convivencia para jóvenes y mayores. La asociación Cultures des Demains ayuda a REISSA a mantenerlo y continuar su desarrollo.

Der Gemeinschaftsgarten des Vereins REISSA ist vor allem ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Groß und Klein. Der Verein Cultures des Demains unterstützt REISSA bei der Pflege und dem weiteren Ausbau des Gartens.

