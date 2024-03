Le bouton de rose Théâtre Le Puits-Manu Beaugency, vendredi 22 mars 2024.

Le bouton de rose Spectacle à partir de 16 ans Vendredi 22 mars, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu 12€-8€

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Une conférencière délicieusement pudique doit surmonter son immense embarras pour aborder le sujet de sa conférence : le CLITORIS et mener à bien sa causerie.

DU THÉÂTRE CHANTÉ

Construit comme une vraie conférence, ce spectacle informatif et récréatif par sa forme, subversif par son choix thématique, avance par à-coups, de ricochets littéraires en cabrioles chantées et secousses poétiques, d’écarts en digressions, pour revenir toujours à sa thématique : le clitoris.

Et le désir dans tout cela ?… Il se chante !

Un spectacle plein de fantaisies qui mêle Poésies de Paul Verlaine avec des Chansons du répertoire de Boby Lapointe, Georges Brassens en ajoutant des Textes de Jean Giono et de Boris Vian

Dans le cadre de la programmation BEAUGENCY AU FEMININ

Théâtre Le Puits-Manu grand Mail 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Cie LM Créations