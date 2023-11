Sortie et Exposition de champignons Le Boutge Villefranche-du-Périgord, 11 novembre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Rendez-vous à 9h30 au lieu dit Le Boutge

Matinée : cueillette des champignons

Midi : pique-nique tiré du sac

Après-midi : identification des champignons à la salle de réunion de la Mairie de Villefranche du Périgord

Journée gratuite organisée par la Société Mycologique du Périgord.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Le Boutge

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet at 9:30 am at Le Boutge

Morning: mushroom picking

Noon: picnic

Afternoon: mushroom identification in the meeting room of Villefranche du Périgord town hall

Free day organized by the Société Mycologique du Périgord

Encuentro a las 9h30 en Le Boutge

Mañana: recogida de setas

Almuerzo: picnic

Tarde: identificación de setas en la sala de reuniones del ayuntamiento de Villefranche du Périgord

Jornada gratuita organizada por la Société Mycologique du Périgord

Treffpunkt um 9:30 Uhr am Ort Le Boutge

Vormittag: Sammeln von Pilzen

Mittag: Picknick aus dem Rucksack

Nachmittag: Bestimmung der Pilze im Sitzungssaal des Rathauses von Villefranche du Périgord

Kostenloser Tag, organisiert von der Société Mycologique du Périgord

Mise à jour le 2023-11-03 par Périgord Noir Vallée Dordogne