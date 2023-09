MARCHÉ DE NOËL Le Bousquet-d’Orb, 25 novembre 2023, Le Bousquet-d'Orb.

Le Bousquet-d’Orb,Hérault

L’association « les Amis de l’école » organise un marché de Noël

Samedi 25 novembre de 14h30 à 19h30 Salle Marcel Roux

– Atelier pour les enfants 15h-15h30 et 16h45-17h15

– Rencontre avec le Père Noël à partir de 16h

– Concours de dessin de noël avec récompense

– Illumination du grand Sapin à 18h30

Mais aussi, tombola, marron chauds, vente de sucrés et salés, buvette chocolat chaud et vin chand, et.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 19:30:00. .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie



Les Amis de l’école » association organizes a Christmas market

Saturday, November 25, 2:30 pm to 7:30 pm Salle Marcel Roux

– Children’s workshop 15h-15h30 and 16h45-17h15

– Meeting with Santa Claus from 4pm

– Christmas drawing competition with prizes

– Illumination of the big tree at 6.30pm

Tombola, hot chestnuts, sale of sweets and savouries, hot chocolate and sparkling wine refreshments, and more

La asociación « Amigos de la Escuela » organiza un mercado navideño

Sábado 25 de noviembre de 14.30 a 19.30 h Salle Marcel Roux

– Taller infantil de 15.00 a 15.30 h y de 16.45 a 17.15 h

– Encuentro con Papá Noel a partir de las 16 h

– Concurso de dibujos navideños con premios

– Iluminación del gran árbol a las 18.30 h

Tómbola, castañas calientes, venta de alimentos dulces y salados, refrescos de chocolate caliente y vino espumoso, ¡y mucho más!

Der Verein « Les Amis de l’école » organisiert einen Weihnachtsmarkt

Samstag, 25. November von 14:30 bis 19:30 Uhr Salle Marcel Roux

– Workshop für Kinder 15.00-15.30 Uhr und 16.45-17.15 Uhr

– Treffen mit dem Weihnachtsmann ab 16 Uhr

– Weihnachtlicher Zeichenwettbewerb mit Belohnung

– Beleuchtung des großen Tannenbaums um 18:30 Uhr

Aber auch Tombola, heiße Kastanien, Verkauf von süßen und salzigen Speisen, Erfrischungsstände mit heißer Schokolade und Brandwein, und

