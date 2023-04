VIDE GRENIER Le Bousquet-d'Orb Catégories d’Évènement: Hérault

VIDE GRENIER, 11 juin 2023, Le Bousquet-d'Orb. Le comité des fêtes organise un vide grenier dimanche 11 juin à la salle Marcel Roux.

The festival committee organizes a garage sale on Sunday, June 11 at the Marcel Roux hall La comisión de fiestas organiza un mercadillo el domingo 11 de junio en la sala Marcel Roux Das Festkomitee organisiert am Sonntag, den 11. Juni einen Flohmarkt in der Marcel-Roux-Halle Mise à jour le 2023-04-05 par OT DU GRAND ORB

