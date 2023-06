INÉDIT DE L’ÉTÉ • DJAZIA SATOUR DUO par Musiques de nuit LE BOUSCAT, Bois du Bouscat Le Bouscat, 18 juillet 2023, Le Bouscat.

INÉDIT DE L’ÉTÉ • DJAZIA SATOUR DUO par Musiques de nuit Mardi 18 juillet, 20h00 LE BOUSCAT, Bois du Bouscat GRATUIT sans réservation

Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

DJAZIA SATOUR DUO

Elle nous parle d’amour, d’exil et de nostalgie, toutes choses que l’on ressent intensément en l’écoutant, même sans comprendre l’arabe algérien. La musique de Djazia Satour est profondément ancrée dans son Maghreb d’origine, mais témoigne aussi du goût de la chanteuse pour la folk indie et le groove d’une pop pétillante. De sa voix claire posée sur le piano virevoltant de Pierre-Luc Jamain, rythmée par le bendir dont elle s’accompagne par moments, la chanteuse nous subjugue littéralement.

Photo : TiTiP

☀️ MARDI 18.07 À 20H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ LE BOUSCAT Bois du Boucat, 36 boulevard du Maréchal Lyautey 33110 Le Bouscat

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

Buvette et petite restauration payantes sur place

En cas d’intempéries ou de canicule, concert déplacé à la Médiathèque (place Gambetta) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Djazia Satour

Extrait de l’univers de Djazia Satour

https://lnk.to/DjaziaSatour

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

En amont de ce concert, découvrez la ville du Bouscat et ses trésors grâce aux Escapades locales de Bordeaux Tourisme lors d’une balade pédestre.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©TiTiP