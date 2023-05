Rhôn’Ô Lac 321 chemin du Pailleret, 30 septembre 2023, .

Rassemblement de deux jours de tous les sports de pagaie pour une randonnée découverte des richesses du Rhône naturel et du lac du Bourget, avec bivouac à Conjux et balade musicale sur le lac à la pleine lune..

2023-09-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

321 chemin du Pailleret Chambéry Le Bourget Canoë Kayak

Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Two-day gathering of all the paddling sports for a hike exploring the riches of the natural Rhône and Lake Bourget, with bivouac in Conjux and musical stroll on the lake at full moon.

Un encuentro de dos días de todos los deportes de remo para descubrir las riquezas naturales del Ródano y del lago Bourget, con un vivac en Conjux y un paseo musical por el lago bajo la luna llena.

Zweitägige Zusammenkunft aller Paddelsportarten zu einer Entdeckungswanderung durch den Reichtum der natürlichen Rhône und des Lac du Bourget, mit Biwak in Conjux und musikalischer Fahrt auf dem See bei Vollmond.

Mise à jour le 2023-04-17 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes