2022-07-03 14:00:00 – 2022-07-03 15:45:00 Venez rencontrer les élèves de la première promotion de l'Académie des arts dramatiques de Chantilly dans une représentation joyeuse, déjantée, colorée et dynamique du Bourgeois Gentilhomme de MOLIÈRE. Monsieur JOURDAIN est un bon bourgeois enrichi qui, oubliant son origine obscure, enrage de n'être pas gentilhomme. Mais il ne désespère pas de le devenir et veut du moins s'en donner tous les airs. Il met sa gloire à se mêler à la noblesse et à imiter les grands seigneurs. DURÉE : 1h45 PUBLIC : Dès 8 ans

