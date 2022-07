LE BOURGEOIS GENTILHOMME – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

LE BOURGEOIS GENTILHOMME – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE Pézenas, 13 juillet 2022, Pézenas. LE BOURGEOIS GENTILHOMME – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

2022-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-31 Pézenas

Hérault 12 12 EUR LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Tous les mercredis dans le jardin de l’Illustre Théâtre Monsieur Jourdain, riche bourgeois, rêve de noblesse. Naïf, il se laisse duper par ses professeurs d’armes, de danse, de musique ou de philosophie qui le confortent dans ses rêves de grandeur. Sous prétexte qu’il n’est pas gentilhomme, Monsieur Jourdain refuse à Cléonte la main de sa fille Lucile. Le prétendant déçu imagine la plus rocambolesque des supercheries pour permettre son mariage avec Lucile en s’improvisant fils du Grand Turc. Attiré par l’idée de monter dans la classe sociale et d’accéder au titre de noble qu’il convoite tant, Monsieur Jourdain se laisse berner par Cléonte qui le proclame « Mamamouchi ». Cette scène reste l’un des moments les plus comiques du théâtre de Molière. Une comédie de Molière

Mise en scène : Gérard Mascot

Direction musicale : Jérôme Dru

Avec : Georges Duhourcau, Jacques Pons, Frédérique Mascot, Delphine Sire, Véronique Valéry, Pierre-Luc Scotto et Tom Torel

Décors : Agnès Canuto et Guy Sahuc

Costumes : Morgane Rino

Lumières : Daniel Ravot

Perruques : Nathalie Damville

Administration : Véronique Cheval Tarifs:

Normal : 24 €

Réduit : 18 € ( mineurs +10ans, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi , groupes +10 pers)

Enfants -10 ans : 12 € LE BOURGEOIS GENTILHOMME

