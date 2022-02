Le Bourgeois gentilhomme de Molière Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Le Bourgeois gentilhomme de Molière** par la Compagnie Le Pont de Bois Le riche bourgeois, Monsieur Jourdain, souhaite s’élever au rang de gentilhomme. Pour cela, il apprend les armes, la musique, la danse et la philosophie, qualités d’apparat du noble selon lui. Sa femme, sa fille et leur servante se joue de sa naïveté. MERCREDI 23, JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MARS À 20H, DIMANCHE 27 MARS À 18H Domaine des Grands Chênes Durée : 1h30 À partir de 8 ans Tarif : 5 euros (jusqu’à 8 ans) / 10 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Le classique des classiques de Molière dans le cadre du Baz’arts des mômes Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

