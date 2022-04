Le Bourgeois gentilhomme – Compagnie la fidèle idée Parc de la mairie du Chevain, 6 mai 2022, Saint-Paterne - Le Chevain.

Parc de la mairie du Chevain, le vendredi 6 mai à 19:00

**Spectacle tout public à partir de 12 ans – Durée : 1 h 45** **BILLETTERIE Mairie** – 02 33 31 77 69 Dans ce grand classique de Molière, le riche bourgeois Monsieur Jourdain a un rêve : devenir noble. Pour parvenir à ses fins, il se risque maladroitement à la découverte des arts et de la pensée, provoquant des situations hilarantes. Mais derrière la bouffonnerie, on découvre la traîtrise de son entourage proche et celle des puissants. Molière sait une fois de plus nous faire rire et dépeindre en même temps les travers de notre société. ### À PROPOS DES ARTISTES La compagnie Les Aphoristes, créée en 2004 à Nantes, propose des spectacles innovants et audacieux. Travaillant sur des textes d’auteurs contemporains, elle propose des créations qui font écho à notre existence et qui interrogent les comportements de l’individu dans la société. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_lafideleidee.fr_](https://www.lafideleidee.fr/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Fondée par Guillaume Gatteau, la fidèle idée est un collectif d’artistes partageant une même passion pour le théâtre. Avec une mise en scène audacieuse, les neuf comédiens invitent les spectateurs à la déambulation pour offrir à cette pièce de Molière un véritable bol d’air. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux)

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Parc de la mairie du Chevain Rue du Château 72610 SAINT-PATERNE – LE CHEVAIN Saint-Paterne – Le Chevain Le Chevain Sarthe



