Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie Française Marseille 4e Arrondissement, 9 juin 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie Française Marseille 4e Arrondissement

2022-06-09 20:10:00 – 2022-06-09

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.



Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au jeune homme qu’elle aime car il n’est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille..



Texte : Molière

Mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 2h20

En direct, Salle Richelieu



Comédie-Française 21/22 au Cinéma.

La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma pour une saison entièrement dédiée à Molière à l’occasion de son 400e anniversaire.

La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma pour une saison entièrement dédiée à Molière à l’occasion de son 400e anniversaire.

Marseille 4e Arrondissement

