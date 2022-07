Le Bourgeois Gentilhomme, 20 octobre 2022, .

Le Bourgeois Gentilhomme



2022-10-20 – 2022-10-20

Choix humain, honorable, respectable et courageux malgré le danger de paraître ridicule. Voici ce qui pourrait résumer Le Bourgeois Gentilhomme, comédie ballet qui fait entendre la voix d’un homme éclairé, rêveur d’impossible, qui préconise l’éducation et la culture au delà des valeurs mercantiles. Vingt personnages, interprétés par sept acteurs, entraînent les spectateurs dans une grande fête costumée mêlant les époques pour faire entendre l’universalité de ce texte sublime et indémodable joué pour la première fois en 1670.

saison_culturelle_abbeville

dernière mise à jour : 2022-07-08 par