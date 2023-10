Soirée farcidures Le bourg Vitrac-sur-Montane, 4 novembre 2023, Vitrac-sur-Montane.

Vitrac-sur-Montane,Corrèze

Soirée farcidures avec l’Entracte – Animation Patrice Rivière et son orchestre – Menu : Salade de gésiers – Petit salé, andouille, farcedures – Choux à la crème – Tarifs : 22 € adultes et 10 e enfants de – 12 ans – Sur réservation -.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le bourg

Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Soirée farcidures avec l’Entracte – Entertainment by Patrice Rivière and his orchestra – Menu: Salad of gizzards – Petit salé, andouille, farcedures – Cream puffs – Prices: 22? adults and 10 e children – 12 years – On reservation –

Velada de Farcidures con l’Entracte – Animación a cargo de Patrice Rivière y su orquesta – Menú: Ensalada de mollejas – Petit salé, andouille, farcedures – Bollos de crema – Precios: 22? adultos y 10 e niños menores de 12 años – Con reserva –

Farcidures-Abend mit L’Entracte – Animation Patrice Rivière und sein Orchester – Menü: Blättermagensalat – Petit salé, andouille, farcedures – Windbeutel mit Sahne – Preise: 22 ? Erwachsene und 10 e Kinder unter 12 Jahren – Auf Reservierung – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze