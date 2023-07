Les Virevoltés : Si seulement « Ven » à Saint-Germain-de-Tallevende Le Bourg Vire Normandie, 7 juillet 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

« Ven », viens en espagnol ou encore « ils voient ».

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre. Comme une respiration animée par l’engagement et la complicité entre ces deux personnes. Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique.

« Ven » s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce sentiment de confiance qui nous élèvent. 45mn – cirque intimiste – tout public.

2023-07-07 18:30:00 fin : 2023-07-07 19:15:00. .

Le Bourg Saint-Germain-de-Tallevende

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



ven », Spanish for « come », or « they see ».

A circle stands on the floor, a discreet edge between the audience and the two artists. A space of tension and attention, stretching and tightening. Like a breath animated by the commitment and complicity between these two people. A pared-down scenario that comes to life in the intensity of presence, the momentum of bodies, listening to each other. We see with our ears, look with our senses. The gesture is embodied and nourished by a highly mastered technique, where balance, juggling, Chinese mast and dance interact in a poetic whole.

« Ven » speaks to the human side of us, to the sense of confidence that lifts us up. 45mn – intimate circus – all audiences

« Ven », vienen en español, o « ven ».

Hay un círculo en el suelo, una discreta frontera entre el público y los dos artistas. Un espacio de tensión y atención, que se estira y se tensa. Como una respiración animada por el compromiso y la complicidad entre estas dos personas. Un escenario reducido que cobra vida en la intensidad de su presencia, el ímpetu de sus cuerpos, su atención mutua. Se ve con los oídos, se mira con los sentidos. El gesto se encarna y se nutre de una técnica muy dominada, donde el equilibrio, el malabarismo, el mástil chino y la danza interactúan en un todo poético.

« Ven » aborda el lado humano de nosotros, el sentimiento de confianza que nos eleva. 45mn – circo íntimo – todos los públicos

« Ven », kommt auf Spanisch oder auch « sie sehen ».

Ein Kreis ist da, auf dem Boden liegend, ein diskreter Rand zwischen dem Publikum und den beiden Künstlern. Ein Raum der Spannung, der Aufmerksamkeit, der sich dehnt und zusammenzieht. Wie ein Atemzug, der von dem Engagement und der Komplizenschaft zwischen diesen beiden Personen angetrieben wird. Ein schlichtes Szenario, das durch die Intensität der Präsenz, den Schwung der Körper und das Zuhören des anderen zum Leben erwacht. Man sieht mit dem Gehör, man schaut mit den Sinnen. Die Geste verkörpert sich und wird von einer sehr beherrschten Technik genährt, in der Gleichgewicht, Jonglieren, chinesischer Mast und Tanz in einem poetischen Ganzen miteinander in Dialog treten.

« Ven » richtet sich an den Teil der Menschlichkeit, den wir besitzen, an das Gefühl des Vertrauens, das uns erhebt. 45mn – intimer Zirkus – alle Altersgruppen

