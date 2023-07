Les Virevoltés : Les Sanglés « Gagarine is not dead » à Truttemer le Grand Le Bourg Vire Normandie, 4 juillet 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Un équipage de cosmonautes peu commun se prépare à décoller. Tous rêvent d’apesanteur. Embarquons à bord de leur vaisseau low tech, le compte à rebours est lancé !

Destination… l’espace !

Une épopée vertigineuse où quatre aventuriers incarnent bon nombre de folies humaines. 60mn – théâtre de rue volant non identifié – tout public.

2023-07-04 20:30:00 fin : 2023-07-04 21:30:00. .

Le Bourg Truttemer le Grand

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



An unusual crew of cosmonauts prepares for takeoff. They all dream of weightlessness. Let’s climb aboard their low-tech spaceship as the countdown begins!

Destination? Space!

A dizzying epic in which four adventurers embody a number of human follies. 60mn – unidentified flying street theater – all audiences

Una inusual tripulación de cosmonautas se prepara para el despegue. Todos sueñan con la ingravidez. Sube a bordo de su nave espacial de baja tecnología mientras comienza la cuenta atrás

¿Destino? ¡El espacio!

Una epopeya vertiginosa en la que cuatro aventureros encarnan una serie de locuras humanas. 60mn – teatro de calle volador no identificado – todos los públicos

Eine ungewöhnliche Crew von Kosmonauten bereitet sich auf den Start vor. Alle träumen von der Schwerelosigkeit. Kommen Sie an Bord ihres Low-Tech-Raumschiffs, der Countdown läuft!

Das Ziel ist der Weltraum!

Ein schwindelerregendes Epos, in dem vier Abenteurer viele menschliche Verrücktheiten verkörpern. 60mn – Unbekanntes fliegendes Straßentheater – alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche