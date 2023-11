Marché de Noël de Virargues Le bourg Virargues Catégories d’Évènement: Cantal

Virargues Marché de Noël de Virargues Le bourg Virargues, 3 décembre 2023, Virargues. Virargues,Cantal Marché de Noël de Virargues, 3 décembre 2023 de 10h à 17h, salle des fêtes.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Virargues 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



Virargues Christmas market, December 3, 2023 from 10am to 5pm, salle des fêtes Mercado de Navidad de Virargues, 3 de diciembre de 2023 de 10h a 17h, sala del pueblo Weihnachtsmarkt in Virargues, 3. Dezember 2023 von 10 bis 17 Uhr, Festsaal Mise à jour le 2023-11-09 par Hautes Terres Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Virargues Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg Salle des fêtes Ville Virargues Departement Cantal Lieu Ville Le bourg Virargues latitude longitude 45.124399;2.910179

