Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Le bourg Violay Catégories d’Évènement: Loire

Violay Marché hebdomadaire Le bourg Violay, 1 janvier 2023, Violay. Violay Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 07:00:00

fin : 2023-12-31 13:00:00 . .

Le bourg Place du marché (en face de l’Eglise)

Violay 42780 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Forez Est Détails Catégories d’Évènement: Loire, Violay Autres Code postal 42780 Lieu Le bourg Adresse Le bourg Place du marché (en face de l'Eglise) Ville Violay Departement Loire Lieu Ville Le bourg Violay Latitude 45.853114 Longitude 4.357308 latitude longitude 45.853114;4.357308

Le bourg Violay Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/violay/