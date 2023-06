Découvrez cette église : un bijou gothique méridional au cœur du village Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère Catégories d’Évènement: Tarn

Villeneuve-sur-Vère Découvrez cette église : un bijou gothique méridional au cœur du village Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Vère. Découvrez cette église : un bijou gothique méridional au cœur du village 16 et 17 septembre Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Sauveur. Cette église des XVe-XVIe siècles est un exemple du style gothique méridional. Son clocher a été remanié au début du XXe siècle. Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Route de Gaillac, 811130 Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie https://foireauxplantes-tarn.fr L’église Saint-Sauveur (XVe, XVIe siècle), située dans le village, est un exemple du style gothique méridional. Son clocher a été remanié au début du XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©B. Piquart Détails Catégories d’Évènement: Tarn, Villeneuve-sur-Vère Autres Lieu Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Adresse Route de Gaillac, 811130 Villeneuve-sur-Vère Ville Villeneuve-sur-Vère Departement Tarn Lieu Ville Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère

Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-vere/

Découvrez cette église : un bijou gothique méridional au cœur du village Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 2023-09-16 was last modified: by Découvrez cette église : un bijou gothique méridional au cœur du village Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère Le Bourg, Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 16 septembre 2023