Journée champignons Le bourg Villefranche-du-Queyran, 2 décembre 2023, Villefranche-du-Queyran.

Villefranche-du-Queyran,Lot-et-Garonne

8h30 : accueil & petit déjeuner.

9h15 : départ en forêt pour la promenade et la cueillette.

Retour à la salle des clubs, échanges, identification des champignons & exposition habituelle sur la culture des Shi-take, & pleurotes…

Un apéritif sera servi suivi d’un repas – menu : velouté de Shi-take, assiette de charcuterie, rôti de boeuf, salade & fromage, tarte de saison, boissons (vin, eau, café).

Amenez vos couverts complets..

Le bourg Salle des clubs

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



8:30 am: welcome & breakfast.

9:15am: off to the forest for a walk and mushroom picking.

Return to the clubroom for discussions, mushroom identification & the usual exhibition on Shi-take cultivation, & oyster mushrooms…

An aperitif will be served, followed by a meal – menu: Shi-take velouté, charcuterie platter, roast beef, salad & cheese, seasonal tart, drinks (wine, water, coffee).

Bring your own cutlery.

8.30 h: Bienvenida y desayuno.

9.15 h: salida hacia el bosque para dar un paseo y recoger setas.

Regreso a la sala del club para los debates, la identificación de setas y la exposición habitual sobre el cultivo de Shi-take, & setas ostra…

Se servirá un aperitivo seguido de una comida – menú: velouté de Shi-take, tabla de embutidos, roast beef, ensalada y queso, tarta de temporada, bebidas (vino, agua, café).

Traiga sus propios cubiertos.

8:30 Uhr: Begrüßung & Frühstück.

9.15 Uhr: Aufbruch in den Wald zum Spazierengehen und Sammeln.

Rückkehr in den Clubraum, Austausch, Pilzbestimmung & übliche Ausstellung über die Zucht von Shi-take, & Austernpilzen…

Es wird ein Aperitif serviert, gefolgt von einem Essen – Menü: Shi-take-Suppe, Wurstteller, Rinderbraten, Salat & Käse, Saisonkuchen, Getränke (Wein, Wasser, Kaffee).

Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit.

