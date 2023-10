Conjuration du Renard à Villefranche-du-Queyran Le bourg Villefranche-du-Queyran, 31 octobre 2023, Villefranche-du-Queyran.

Villefranche-du-Queyran,Lot-et-Garonne

Conjuration du renard

17h30 : ateliers

18h30 : début de la conjuration

Apéritif du Renard, soupe à la citrouille, saucisse/chips, fromage, dessert

Buvette : vin chaud – pression, boisson et sangria enfant, crêpes, merveilles et restauration sur place. Amenez vos déguisements et vos casseroles pour faire fuir le renard !

Organisée par l’APE du RPI d’Anzex, La Réunion, Leyritz Moncassin et Villefranche du Queyran.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Le bourg

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Conjuring the fox

5:30 pm: workshops

6:30pm: beginning of the conjuration

Apéritif du Renard, pumpkin soup, sausage/chips, cheese, dessert

Refreshments: mulled wine on draught, children’s drinks and sangria, crêpes, marvels and on-site catering. Bring your costumes and pots and pans to scare the fox away!

Organized by APE du RPI d’Anzex, La Réunion, Leyritz Moncassin and Villefranche du Queyran

Conjurar al zorro

17.30 h: talleres

18.30 h: inicio del conjuro

Aperitivo de zorro, sopa de calabaza, salchichas/patatas fritas, queso, postre

Bar de refrescos: vino caliente de barril, bebidas y sangría para niños, crepes, dulces y catering in situ. Traiga sus disfraces y sus cacharros para ahuyentar al zorro

Organizado por la APE del RPI de Anzex, La Reunión, Leyritz Moncassin y Villefranche du Queyran

Beschwörung des Fuchses

17.30 Uhr: Workshops

18.30 Uhr: Beginn der Beschwörung

Aperitif des Fuchses, Kürbissuppe, Wurst/Chips, Käse, Dessert

Erfrischungsstand: Glühwein – vom Fass, Kindergetränk und Sangria, Crêpes, Wunder und Essen vor Ort. Bringen Sie Ihre Verkleidung und Ihre Kochtöpfe mit, um den Fuchs zu vertreiben!

Organisiert von der EV des RPI von Anzex, La Réunion, Leyritz Moncassin und Villefranche du Queyran

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne