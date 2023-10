SEMAINE DE LA CHATAIGNE ET DU CHOCOLAT – VILLEFRANCHE DU PERIGORD LE BOURG Villefranche-du-Périgord, 23 octobre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Semaine de la châtaigne et du chocolat du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre : tous les matins animations de rue, dégustation de produits du terroir, visite gratuite de la maison de la châtaigne, repas thématiques dans les restaurants, visite chez les producteurs et randonnee gratuite à 14 h ..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . .

LE BOURG

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chestnut and chocolate week from Monday, October 23 to Sunday, October 29: every morning, street entertainment, tasting of local products, free visit to the Maison de la Châtaigne, themed meals in restaurants, visits to producers and a free walk at 2 pm.

Semana de la castaña y el chocolate, del lunes 23 de octubre al domingo 29 de octubre: animación callejera todas las mañanas, degustación de productos locales, visita gratuita a la Maison de la Châtaigne, comidas temáticas en restaurantes, visitas a productores y paseo gratuito a las 14:00 horas.

Kastanien- und Schokoladenwoche von Montag, den 23. Oktober bis Sonntag, den 29. Oktober: jeden Morgen Straßenveranstaltungen, Verkostung von regionalen Produkten, kostenloser Besuch des Kastanienhauses, thematische Mahlzeiten in den Restaurants, Besuch bei den Produzenten und kostenlose Wanderung um 14 Uhr.

