Loto du Téléthon Le bourg Villefranche-de-Lonchat, 9 décembre 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Villefranche-de-Lonchat,Dordogne

20h45 : Loto Salle des Fêtes organisé par le Comité des Fêtes avec ouverture des portes à 19h..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Le bourg Salle des fêtes

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



8:45pm: Loto Salle des Fêtes organized by the Comité des Fêtes, doors open at 7pm.

20.45 h: Loto en la Salle des Fêtes organizado por el Comité des Fêtes, apertura de puertas a las 19.00 h.

20.45 Uhr: Lotto Festsaal, organisiert vom Festkomitee mit Türöffnung um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides