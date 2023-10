Téléthon : concours de belote Le bourg Villefranche-de-Lonchat, 2 décembre 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Villefranche-de-Lonchat,Dordogne

Concours de belote organisé par « Dans l’Herm du Temps » le samedi 2 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche-de-Lonchat avec ouverture des portes à 19h30.

Inscription 10 euros par joueur, jusqu’à la 20éme équipe caissette de viande et autres lots ; à partir de la 21ème lot surprise ; buvette, crêpes ; soupe à l’oignon en fin de jeu..

Le bourg Salle des fêtes

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Belote competition organized by « Dans l?Herm du Temps » on Saturday December 2 at 8:30pm at the Villefranche-de-Lonchat village hall, with doors opening at 7:30pm.

Registration: 10 euros per player; up to the 20th team, meat and other prizes; from the 21st onwards, surprise prizes; refreshments, crêpes; onion soup at the end of the game.

Concurso de belote organizado por « Dans l’Herm du Temps » el sábado 2 de diciembre a las 20.30 h en la sala del pueblo de Villefranche-de-Lonchat, con apertura de puertas a las 19.30 h.

Inscripción 10 euros por jugador; hasta el 20º equipo, una caja de carne y otros premios; a partir del 21º, un premio sorpresa; refrescos, crêpes; sopa de cebolla al final de la partida.

Belote-Wettbewerb, organisiert von « Dans l’Herm du Temps » am Samstag, den 2. Dezember um 20:30 Uhr im Festsaal von Villefranche-de-Lonchat mit Türöffnung um 19:30 Uhr.

Einschreibung 10 Euro pro Spieler, bis zur 20. Mannschaft Fleischkiste und andere Preise, ab der 21. Mannschaft Überraschungspreis, Getränkestand, Crêpes, Zwiebelsuppe am Ende des Spiels.

