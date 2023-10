Thé dansant traditionnel Le bourg Villefranche-de-Lonchat, 29 octobre 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Villefranche-de-Lonchat,Dordogne

Les amis du Musée Léonie Gardeau vous invitent à un thé dansant traditionnel, qui se déroulera à la salle des fêtes de Villefranche-de-Lonchat.

L’entrée est à 7€, la réservation est conseillée..

Le bourg Salle des fêtes

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The friends of the Musée Léonie Gardeau invite you to a traditional tea dance at the Salle des Fêtes in Villefranche-de-Lonchat.

Admission is 7?, and reservations are recommended.

Los amigos del Museo Léonie Gardeau le invitan a un baile tradicional del té, que se celebrará en la Sala de Fiestas de Villefranche-de-Lonchat.

La entrada cuesta 7? y se recomienda reservar.

Die Freunde des Museums Léonie Gardeau laden Sie zu einem traditionellen Tanztee ein, der im Festsaal von Villefranche-de-Lonchat stattfindet.

Der Eintritt kostet 7 Euro, eine Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides