Les femmes du Périgord dans l’Histoire Le bourg Villefranche-de-Lonchat, 1 octobre 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Villefranche-de-Lonchat,Dordogne

Les Amis du Musée vous proposent une conférence sur le thème « Les femmes du Périgord dans l’Histoire » , animée par Anne-Marie Cocula.

L’entrée est gratuite..

Le bourg Salle culturelle

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Museum invite you to a lecture by Anne-Marie Cocula on the theme of « Périgord women in history ».

Admission is free.

Los Amigos del Museo le invitan a una conferencia de Anne-Marie Cocula sobre el tema « Las mujeres del Périgord en la Historia ».

La entrada es gratuita.

Die Freunde des Museums laden Sie zu einer Konferenz zum Thema « Die Frauen des Périgord in der Geschichte » ein , die von Anne-Marie Cocula geleitet wird.

Der Eintritt ist kostenlos.

