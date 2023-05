Micro-Folie Le Bourg, 3 juillet 2023, Victot-Pontfol.

Victot-Pontfol,Calvados

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’arrête à Victot-Pontfol ! Ce musée numérique vous permet d’accéder en toute autonomie à des milliers d’œuvres, ballets, concerts, etc. Programme détaillé communiqué ultérieurement..

Vendredi 2023-07-03 à ; fin : 2023-07-17 . .

Le Bourg Mairie (Victot-Pontfol)

Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie



The mobile Micro-Folie from the Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge stops off at Victot-Pontfol! This digital museum gives you independent access to thousands of works, ballets, concerts and more. Detailed program to be announced.

La Micro-Folie móvil de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge hace escala en Victot-Pontfol Este museo digital le ofrece acceso independiente a miles de obras, ballets, conciertos y mucho más. Se anunciará el programa detallado.

Die mobile Micro-Folie der Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge hält in Victot-Pontfol! Dieses digitale Museum ermöglicht Ihnen den selbstständigen Zugang zu Tausenden von Werken, Ballettaufführungen, Konzerten etc. Detailliertes Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

