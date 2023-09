Soirée karaoké par l’Association Vicq Envies Le bourg Vicq-sur-Breuilh, 21 octobre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

nous vous invitons à passer une agréable soirée « Vicq’Envies », le samedi 21 octobre à la salle des fêtes de Vicq sur Breuilh:

– Première grande soirée KARAOKE avec Tapas (charcuterie, fromage, pâtisseries), Bières, Vins…

– Musique des années 80 à nos jours…

– Entrée gratuite, ouvert à tous à partir de 19h30

– Ambiance assurée!!!!.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Le bourg

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



we invite you to enjoy a pleasant « Vicq’Envies » evening on Saturday, October 21st at the Vicq sur Breuilh village hall:

– First great KARAOKE evening with Tapas (charcuterie, cheese, pastries), Beer, Wine…

– Music from the 80s to today…

– Free entry, open to all from 7.30pm

– Atmosphere guaranteed!!!!

nos gustaría invitarle a una agradable velada « Vicq’Envies » el sábado 21 de octubre en la sala de Vicq sur Breuilh pueblo:

– Primera gran velada KARAOKE con Tapas (embutidos, quesos, bollería), Cerveza, Vino…

– Música de los 80 hasta hoy…

– Entrada libre y gratuita a partir de las 19.30 h

– ¡¡¡¡Ambiente garantizado!!!!

wir laden Sie ein, am Samstag, dem 21. Oktober, im Festsaal von Vicq sur Breuilh einen angenehmen Abend unter dem Motto « Vicq’Envies » zu verbringen:

– Erster großer KARAOKE-Abend mit Tapas (Wurst, Käse, Gebäck), Bieren, Weinen…

– Musik von den 80er Jahren bis heute…

– Freier Eintritt, ab 19.30 Uhr für alle geöffnet

– Gesicherte Stimmung!!!!

