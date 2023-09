Atelier Sinclair, initiation à la broderie d’Or et de perles Le bourg Vicq-sur-Breuilh, 18 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Atelier découverte, broderie d’or et de perles. A partir de 15 ans. Vous apprendrez la pose de jaseron, l’utilisation de la cannetille d’or, la mise en place de sequins, de strass et des perles.

Les ateliers auront lieu à Vicq Sur Breuilh au « Petit Breuilh » sur réservation (jour et heure suivant les demandes)

Possibilité de carte cadeau. Durée 2 heures à 50 € et de 3 heures pour 70 €.

Matériel fourni : jaseron, cannetille, perles, sequins, strass… Vous repartirez avec votre broderie que vous pourrez porte comme une broche ou la mettre dans un cadre..

2023-09-18 fin : 2023-12-31 . .

Le bourg

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery workshop, gold and pearl embroidery. Ages 15 and up. You’ll learn how to lay jaseron, use gold cannetille, place sequins, rhinestones and pearls.

Workshops will be held in Vicq Sur Breuilh at the « Petit Breuilh » on reservation (day and time according to demand)

Gift cards available. Duration 2 hours for 50 ? and 3 hours for 70 ?.

Materials supplied: jaseron, cannetille, beads, sequins, rhinestones… You’ll leave with your embroidery, which you can wear as a brooch or put in a frame.

Taller de descubrimiento, bordado en oro y perlas. A partir de 15 años. Aprenderás a colocar jaseron, a utilizar canutillos de oro y a añadir lentejuelas, strass y perlas.

Los talleres tendrán lugar en Vicq Sur Breuilh en el « Petit Breuilh » previa reserva (día y hora según demanda)

Tarjetas regalo disponibles. Duración: 2 horas por 50€ y 3 horas por 70€.

Materiales suministrados: jaseron, cannetille, cuentas, lentejuelas, strass… Te irás con tu bordado, que podrás llevar como broche o poner en un marco.

Entdeckungsworkshop, Stickerei mit Gold und Perlen. Ab einem Alter von 15 Jahren. Sie lernen das Anbringen von Jaseron, die Verwendung von Goldkantillen, das Einsetzen von Pailletten, Strass und Perlen.

Die Workshops finden in Vicq Sur Breuilh im « Petit Breuilh » statt. Eine Reservierung ist erforderlich (Tag und Uhrzeit je nach Nachfrage)

Es besteht die Möglichkeit einer Geschenkkarte. Dauer 2 Stunden für 50 ? und 3 Stunden für 70 ?

Zur Verfügung gestelltes Material: Jaseron, Cannetille, Perlen, Pailletten, Strass… Sie werden mit Ihrer Stickerei nach Hause gehen, die Sie wie eine Brosche tragen oder in einen Rahmen stecken können.

