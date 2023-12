Brocante le bourg Verrières Catégories d’Évènement: Orne

Verrières Brocante le bourg Verrières, 28 juillet 2024, Verrières. Verrières Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28 Place Louis Aveline , dans le coeur du bourg, autour de l’église. Une organisation du comité des fêtes..

Place Louis Aveline , dans le coeur du bourg, autour de l’église. Une organisation du comité des fêtes.

Place Louis Aveline , dans le coeur du bourg, autour de l’église. Une organisation du comité des fêtes. .

le bourg

Verrières 61110 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT CdC Coeur du Perche Détails Catégories d’Évènement: Orne, Verrières Autres Code postal 61110 Lieu le bourg Adresse le bourg Ville Verrières Departement Orne Lieu Ville le bourg Verrières Latitude 48.3915647 Longitude 0.76224376 latitude longitude 48.3915647;0.76224376

le bourg Verrières Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres/