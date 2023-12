Repas champêtre Le Bourg Vergt-de-Biron Catégories d’Évènement: Dordogne

Vergt-de-Biron Repas champêtre Le Bourg Vergt-de-Biron, 1 septembre 2024, Vergt-de-Biron. Vergt-de-Biron Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01 Repas « Champêtre » organisé par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron..

Repas « Champêtre » organisé par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron.

Repas « Champêtre » organisé par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron. .

Le Bourg Salle des fêtes

Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Vergt-de-Biron Autres Code postal 24540 Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Salle des fêtes Ville Vergt-de-Biron Departement Dordogne Lieu Ville Le Bourg Vergt-de-Biron Latitude 44.6322329 Longitude 0.84162309 latitude longitude 44.6322329;0.84162309

Le Bourg Vergt-de-Biron Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergt-de-biron/