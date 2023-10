Téléthon : randonnée pédestre Le bourg Vélines, 21 novembre 2023, Vélines.

Vélines,Dordogne

Randonnée pédestre pour le Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson

9h : Randonnée pédestre de 8 kms organisée par « Randonnées en Vélinois » avec rendez-vous salle de l’âge d’or à Vélines ; à l’arrivée bar à soupes, pique-nique tiré du sac.

Tarif : 3 euros.

Contact : 06 88 80 46 74..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Le bourg Salle de l’âge d’or

Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour for the Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson

9am: 8km walk organized by « Randonnées en Vélinois », meeting point at the Salle de l?âge d?or in Vélines; soup bar on arrival, packed lunch.

Price: 3 euros.

Contact: 06 88 80 46 74.

Recorrido a pie por el Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson

9:00 h: recorrido de 8 km organizado por « Randonnées en Vélinois », punto de encuentro en la salle de l’âge d’or de Vélines; bar de sopas a la llegada, comida para llevar tipo picnic.

Precio: 3 euros.

Contacto: 06 88 80 46 74.

Wanderung für den Telethon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson

9 Uhr: Wanderung von 8 kms, organisiert von « Randonnées en Vélinois », mit Treffpunkt im Saal des « l’âge d’or » in Vélines; bei der Ankunft Suppenbar, Picknick aus dem Rucksack.

Preis: 3 Euro.

Kontakt: 06 88 80 46 74.

Mise à jour le 2023-10-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides