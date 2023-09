Concert du groupe « Roule… et ferme derrière » Le bourg Veix, 23 septembre 2023, Veix.

Veix,Corrèze

Concert avec le groupe « Roule… et ferme derrière » qui interpréteront des musiques et chansons du Limousin..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Le bourg église

Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert with the group « Roule… et ferme derrière » performing music and songs from the Limousin region.

Concierto con el grupo « Roule… et ferme derrière » interpretando música y canciones de la región de Lemosín.

Konzert mit der Gruppe « Roule… et ferme derrière », die Musik und Lieder aus dem Limousin vortragen werden.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze