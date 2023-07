Concert « C’est ma tournée » avec le groupe Malaka Le bourg Végennes, 12 juillet 2023, Végennes.

Végennes,Corrèze

La FAL 19 et Des Lendemains Qui Chantent s’associent pour organiser des concerts dans des lieux insolites (lieux publics, patrimoniaux ou naturels, concerts chez l’habitant…) en parcourant la Corrèze de petite commune en petite commune

Concert du groupe Malaka, Folk et Soul, organisé avec les habitants de la commune

Gratuit

Lieu de repli en cas de mauvais temps: salle des fêtes.

Le bourg

FAL 19 and Des Lendemains Qui Chantent join forces to organize concerts in unusual locations (public, heritage or natural sites, concerts in local homes, etc.), travelling from one small town to the next in the Corrèze region

Concert by Folk and Soul group Malaka, organized with local residents

Free

Back-up venue in case of bad weather: salle des fêtes

FAL 19 y Des Lendemains Qui Chantent se asocian para organizar conciertos en lugares insólitos (sitios públicos, patrimoniales o naturales, conciertos en casas particulares, etc.), viajando de pequeña ciudad en pequeña ciudad de Corrèze

Concierto del grupo Malaka, Folk and Soul, organizado con vecinos de la zona

Gratis

Lugar de reserva en caso de mal tiempo: sala del pueblo

Die FAL 19 und Des Lendemains Qui Chantent organisieren gemeinsam Konzerte an ungewöhnlichen Orten (öffentliche Plätze, Kultur- oder Naturdenkmäler, Konzerte bei Einheimischen usw.), indem sie die Corrèze von einer kleinen Gemeinde zur nächsten durchqueren

Konzert der Gruppe Malaka, Folk und Soul, organisiert mit den Bewohnern der Gemeinde

Kostenlos

Ausweichort bei schlechtem Wetter: Festsaal

