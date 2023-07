Fête de Vaylats Le Bourg Vaylats, 5 août 2023, Vaylats.

Vaylats,Lot

Le comité des fêtes de Vaylats vous attend pour le premier weekend d’août.

2023-08-05 fin : 2023-08-07 . EUR.

Le Bourg

Vaylats 46230 Lot Occitanie



The Vaylats Festival Committee looks forward to seeing you on the first weekend of August

El Comité del Festival Vaylats espera verle el primer fin de semana de agosto

Das Festkomitee von Vaylats erwartet Sie am ersten Augustwochenende

Mise à jour le 2023-07-19 par OT CVL Lalbenque – Limogne