Répétition publique Le Bourg Vaunac, 5 novembre 2023, Vaunac.

Vaunac,Dordogne

L’orchestre d’Harmonie de Thiviers organise un week-end de répétitions à la salle des fêtes de Vaunac. Le dimanche matin, à 11h30, le public est invité à un mini-concert gratuit qui sera suivi d’un pot convivial..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Vaunac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre d’Harmonie de Thiviers is organizing a weekend of rehearsals at the Salle des Fêtes in Vaunac. On Sunday morning, at 11:30 am, the public is invited to a free mini-concert, followed by a convivial drink.

La banda de música de Thiviers organiza un fin de semana de ensayos en la sala de fiestas de Vaunac. El domingo por la mañana, a las 11.30 h, el público está invitado a un miniconcierto gratuito, seguido de una copa de convivencia.

Das Harmonieorchester von Thiviers veranstaltet ein Probenwochenende im Festsaal von Vaunac. Am Sonntagmorgen um 11:30 Uhr ist das Publikum zu einem kostenlosen Minikonzert eingeladen, dem ein geselliger Umtrunk folgt.

Mise à jour le 2023-10-18 par Isle-Auvézère