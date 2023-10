Un Atelier Fanfare Le bourg Valprivas, 11 novembre 2023, Valprivas.

Valprivas,Haute-Loire

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ?

Alors soyez des nôtres dans la Fanfare de la Touffe !

Cette Fanfare est ouverte à tous, de 8 à 88 ans.

Un bon moment multi génération a vivre ensemble.

2023-11-11 13:30:00 fin : 2023-11-11 17:30:00. .

Le bourg Salle de la Presle

Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



You’ve never played a wind instrument in your life?

Then join the Fanfare de la Tou?e!

The Fanfare is open to everyone, from 8 to 88 years of age.

A great multi-generational experience

¿Nunca ha tocado un instrumento de viento?

¡Entonces únete a la Fanfarria de la Tou?e!

La Fanfarria está abierta a todos, de 8 a 88 años.

Un gran momento multigeneracional para disfrutar juntos

Haben Sie noch nie in Ihrem Leben in einem Blasinstrument geblasen?

Dann seien Sie einer von uns in der Fanfare de la Tou?e!

Diese Fanfare ist für alle offen, von 8 bis 88 Jahren.

Ein schöner Mehrgenerationenmoment, den Sie gemeinsam erleben können

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron