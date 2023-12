Lecture théâtralisée – Songe d’une nuit d’hiver Le Bourg Valojoulx, 4 décembre 2023, Valojoulx.

Valojoulx,Dordogne

Prenons notre traîneau, laissons-nous conduire à travers les plaines enneigées, des chaumières perdues au cœur du monde en palais somptueux et partons découvrir le mystère des cieux infinis… A partir de 7 ans. Réserver.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s take our sleigh and ride across snow-covered plains, from thatched cottages lost in the heart of the world to sumptuous palaces, and discover the mystery of the infinite skies? Ages 7 and up. Book

Cojamos nuestro trineo y dejemos que nos lleve por llanuras nevadas, desde casitas de paja perdidas en el corazón del mundo hasta suntuosos palacios, y partamos a descubrir el misterio de los cielos infinitos.. Para niños a partir de 7 años. Reservar ahora

Wir nehmen unseren Schlitten, lassen uns durch die verschneiten Ebenen fahren, von den verlorenen Hütten im Herzen der Welt zu den prächtigen Palästen und machen uns auf den Weg, das Geheimnis des unendlichen Himmels zu entdecken Für Kinder ab 7 Jahren. Buchen Sie

