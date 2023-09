Animations dans le cadre d’octobre rose Le bourg Vallon-en-Sully, 8 octobre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Randonnées le long du canal de Berry, balades voitures et motos toutes générations (30km environ avec ravitaillement), exposition de voitures er motos jusqu’à 17h30 (baptêmes), manœuvre secours routiers par les sapeurs pompiers à 15h place de la Poste..

2023-10-08 08:30:00 fin : 2023-10-08 17:30:00. .

Le bourg

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walks along the Berry canal, car and motorcycle rides for all generations (approx. 30km with refreshments), car and motorcycle exhibition until 5:30pm (baptisms), roadside rescue maneuver by the fire department at 3pm in the Place de la Poste.

Paseos por el canal de Berry, recorridos en coche y moto para todas las generaciones (aprox. 30 km con refrescos), exposición de coches y motos hasta las 17.30 h (bautizos), maniobra de rescate en carretera por los bomberos a las 15 h en la plaza de la Poste.

Wanderungen entlang des Canal de Berry, Fahrten mit Autos und Motorrädern aller Generationen (ca. 30 km mit Verpflegung), Ausstellung von Autos und Motorrädern bis 17:30 Uhr (Taufen), Rettungsübung der Feuerwehr um 15:00 Uhr auf dem Place de la Poste.

Mise à jour le 2023-09-28 par OTI Vallée du Coeur de France