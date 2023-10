Cinéma La Petite Le Bourg Valigny, 13 novembre 2023, Valigny.

Valigny,Allier

Lundi 13 Novembre, à 20h30, séance de cinéma à la salle socioculturelle de Valigny.

Projection du film « La Petite », film français de Guillaume Nicloux, avec Fabrice Luchini et Mara taquin.

Durée: 1h33

Tarif normal 5€, tarif réduit 3.50€..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 . EUR.

Le Bourg Salle socioculturelle

Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Monday November 13, 8.30pm, film show at Valigny’s Salle Socioculturelle.

Screening of « La Petite », a French film by Guillaume Nicloux, starring Fabrice Luchini and Mara Taquin.

Running time: 1h33

Regular price 5?, reduced price 3.50?

Lunes 13 de noviembre, 20.30 h, proyección de cine en la Salle Socioculturelle de Valigny.

Proyección de « La Petite », película francesa de Guillaume Nicloux, protagonizada por Fabrice Luchini y Mara Taquin.

Duración: 1 hora 33 minutos

Tarifa normal 5?, tarifa reducida 3,50?

Montag, 13. November, 20:30 Uhr, Filmvorführung in der Salle socioculturelle de Valigny.

Vorführung des Films « La Petite », französischer Film von Guillaume Nicloux, mit Fabrice Luchini und Mara taquin.

Dauer: 1 Stunde 33 Minuten

Normaler Tarif 5?, ermäßigter Tarif 3.50?

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France