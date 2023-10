Veillée à l’ancienne Le Bourg Valigny, 10 novembre 2023, Valigny.

Valigny,Allier

Le Foyer Rural de Valigny organise, à la salle socioculturelle de Valigny, une veillée à l’ancienne, le Vendredi 10 Novembre à partir de 18h30..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Le Bourg Salle socioculturelle

Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Foyer Rural de Valigny is organizing an old-fashioned wake at the Salle Socioculturelle in Valigny, on Friday November 10, starting at 6.30pm.

El Foyer Rural de Valigny organiza un velatorio a la antigua usanza el viernes 10 de noviembre a partir de las 18.30 horas en la Salle Socioculturelle de Valigny.

Das Foyer Rural von Valigny organisiert am Freitag, dem 10. November, ab 18.30 Uhr im soziokulturellen Saal von Valigny eine Nachtwache im alten Stil.

