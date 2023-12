Réveillon de la Saint-Sylvestre Le bourg Vailly-sur-Sauldre, 3 décembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Rejoignez nous à Vailly sur Sauldre pour célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive. Le Bar à vin Le Cerf vous propose un menu spécial le 31 décembre 2023 à partir de 20h. Sur réservation au 02 48 58 16 51.

Le bourg

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Join us in Vailly sur Sauldre to celebrate New Year’s Eve in a festive atmosphere. Le Cerf wine bar offers a special menu on December 31, 2023 starting at 8pm. Reservations required on 02 48 58 16 51

Únase a nosotros en Vailly sur Sauldre para celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo. Le Cerf wine bar servirá un menú especial el 31 de diciembre de 2023 a partir de las 20:00 h. Reserva obligatoria en el 02 48 58 16 51

Besuchen Sie uns in Vailly sur Sauldre, um den Silvesterabend in festlicher Atmosphäre zu feiern. Die Weinbar Le Cerf bietet Ihnen am 31. Dezember 2023 ab 20 Uhr ein besonderes Menü an. Auf Reservierung unter 02 48 58 16 51

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois