Soirée Moules Frites Le bourg Tursac, 25 novembre 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Soirée moules frites organisée par le Comité des Fêtes de Tursac. Places limitées. Réservation obligatoire..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Le bourg Salle Polyvalente

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mussels and French fries evening organized by the Comité des Fêtes de Tursac. Limited seating. Reservations required.

Noche de mejillones y patatas fritas organizada por el Comité des Fêtes de Tursac. Plazas limitadas. Reserva obligatoria.

Abend mit Moules Frites, organisiert vom Comité des Fêtes de Tursac. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère