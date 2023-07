Visite costumée interactive du village de Turenne Le bourg Turenne, 18 juillet 2023, Turenne.

Turenne,Corrèze

Plongez-vous dans l’ambiance du Moyen Age : une fois costumés, vous lirez des scénettes retraçant des faits de l’histoire de la Vicomté de Turenne..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Le bourg

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the atmosphere of the Middle Ages: once you’re in costume, you’ll read short stories recounting the history of the Viscounty of Turenne.

Sumérjase en el ambiente de la Edad Media: una vez disfrazado, leerá breves relatos que narran la historia del vizcondado de Turenne.

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Mittelalters: Sobald Sie kostümiert sind, lesen Sie Szenen, die Fakten aus der Geschichte der Vicomté de Turenne wiedergeben.

