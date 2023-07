Brocante et jambon cuit à la broche Le Bourg Trézelles Catégories d’Évènement: Allier

Trézelles Brocante et jambon cuit à la broche Le Bourg Trézelles, 16 juillet 2023, Trézelles. Trézelles,Allier Brocante organisée par le comité des fêtes de Trézelles.



Repas:

Entrée

Jambon cuit/ flageolets

Fromage

Dessert



Porte ouverte des sapeurs pompiers..

2023-07-16

Le Bourg

Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market organized by the Trézelles festival committee.



Meal served:

Starter

Cooked ham/ flageolet beans

Cheese

Dessert



Fire department open house. Mercadillo organizado por el comité de fiestas de Trézelles.



Almuerzo:

Entrante

Jamón cocido/frijoles flageolet

Queso

Postre



Día de puertas abiertas de los bomberos. Trödelmarkt, der vom Festkomitee von Trézelles organisiert wird.



Essen:

Vorspeise

Gekochter Schinken/ Flageoletts

Käse

Dessert



