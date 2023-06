Barbecue géant Le bourg Trézelles, 18 juin 2023, Trézelles.

Trézelles,Allier

L’entente des associations de Trézelles vous invite à son Barbecue géant dimanche 18 juin avec animation musicale et buvette!.

2023-06-18 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-18 14:00:00. EUR.

Le bourg

Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The entente des associations de Trézelles invites you to its Giant Barbecue on Sunday June 18, with live music and refreshments!

La Asociación de Asociaciones de Trézelles le invita a su Barbacoa Gigante el domingo 18 de junio, ¡con música en directo y refrescos!

Der Verein « entente des associations de Trézelles » lädt Sie zu seinem Riesengrillfest am Sonntag, den 18. Juni, mit musikalischer Unterhaltung und Getränkestand ein!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire