L’espace des créateurs – 4ème édition Le bourg Trézelles, 18 juin 2023, Trézelles.

Trézelles,Allier

L’entente des associations de Trézelles vous présente L’Espace des créateurs pour sa 4ème édition! Venez flâner dans la bourg de Trézelles à la découverte d’artisans et de producteurs locaux..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Le bourg

Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Trézelles associations association presents the 4th edition of its Espace des créateurs! Come and stroll through the village of Trézelles to discover local craftsmen and producers.

La asociación de Trézelles presenta L’Espace des créateurs en su 4ª edición Venga a pasear por el pueblo de Trézelles para descubrir a los artesanos y productores locales.

Die Vereinigung der Vereine von Trézelles präsentiert Ihnen den « Espace des créateurs » (Raum der Kunsthandwerker) in seiner vierten Ausgabe! Schlendern Sie durch die Stadt Trézelles und entdecken Sie lokale Kunsthandwerker und Produzenten.

